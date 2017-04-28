Генеральний прокурор Луценко пообіцяв взяти під особистий контроль справу про побиття «тітушками» «Мрії» бійця АТО (відео)
Генеральний прокурор України Юрій Луценко пообіцяв взяти під особистий контроль справу про побиття харківськими «тітушками» бійця АТО Олександра Починка. Про це повідомляє у своїму сюжеті Телеканал ЧП.INFO.
Генеральному прокурору у фейсбук чоловік написав про побиття добровольця, який тільки повернувся із зони АТО. Юрій Луценко відреагував. У нього попросив координати і справу взяв під особистий контроль.