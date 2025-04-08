На Тернопільщині п’яний водій влаштував ДТП

7 квітня близько 19:00 на трасі Доманове–Ковель–Чернівці–Тереблече, неподалік села Бересток Чортківського району, сталася дорожньо-транспортна пригода, у результаті якої до лікарні потрапили двоє людей.

За попередньою інформацією, 36-річний водій автомобіля Ford Focus не впорався з керуванням і з’їхав на узбіччя. Унаслідок цього постраждали як він сам, так і пасажир — обидва з тілесними ушкодженнями були доставлені до травматологічного відділення.

Медики, які прибули на виклик, засвідчили алкогольне сп’яніння обох чоловіків. Водія затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі триває слідство. Поліція з’ясовує обставини ДТП.