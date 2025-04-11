На Тернопільщині поліцейські зупинили чоловіка зі зброєю

Зі зброєю посеред міста поліцейські Бучацького відділення поліції зупинили чоловіка. Наряд поліції, відпрацьовуючи територію міста Монастириська, підійшов до перехожого, аби перевірити документи.

Останній почав тікати. Коли його наздогнали та провели поверхневу перевірку, то виявили предмет, схожий на пістолет ZORAKI. Документів у жителя Монастирисьок на зброю не було і де він її взяв, не зізнається.

Пістолет поліцейські вилучили та направили на експертизу. За даним фактом відкрите провадження відповідно до частини 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Триває перевірка.

Правоохоронці нагадують, що уникнути кримінальної відповідальності за зберігання зброї та бойових припасів можна, якщо усе задекларувати.

Облік зброї та її безпечне зберігання – це безпека для суспільства.