18:52 | 11.04.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Грамотами Верховної Ради України відзначено двох співробітників тернопільської поліції

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Відзнаки отримали співробітник управління Корпус оперативно-раптової дії та підполковник поліції Михайло Димида. Вручив почесні грамоти начальник Головного управління Національної поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко.

Почесна грамота Верховної Ради— відзнака, якою нагороджують за вагомий внесок у будь-яку сферу життєдіяльності держави. Спецпризначенець є заступником начальника одного з відділів управління КОРД – професійного підрозділу, який з перших днів війни боронить Україну на передовій. Михайло Димида вже багато років очолює управління боротьби з наркозлочинністю тернопільської поліції, і стабільно високі показники роботи забезпечують першість підрозділу в загальнодержавному рейтингу.

Сергій Зюбаненко зауважив, що такі високі нагороди – це заслуга обох колективів, у яких працюють поліцейські, і мотивація ставати ще кращими. 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *