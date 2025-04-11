Грамотами Верховної Ради України відзначено двох співробітників тернопільської поліції

Відзнаки отримали співробітник управління Корпус оперативно-раптової дії та підполковник поліції Михайло Димида. Вручив почесні грамоти начальник Головного управління Національної поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко.

Почесна грамота Верховної Ради— відзнака, якою нагороджують за вагомий внесок у будь-яку сферу життєдіяльності держави. Спецпризначенець є заступником начальника одного з відділів управління КОРД – професійного підрозділу, який з перших днів війни боронить Україну на передовій. Михайло Димида вже багато років очолює управління боротьби з наркозлочинністю тернопільської поліції, і стабільно високі показники роботи забезпечують першість підрозділу в загальнодержавному рейтингу.

Сергій Зюбаненко зауважив, що такі високі нагороди – це заслуга обох колективів, у яких працюють поліцейські, і мотивація ставати ще кращими.