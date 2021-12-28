На тернопільський став вийшли перші рибалки: рятувальники нагадують про небезпеку

Крига на водоймах ще не зовсім зміцніла. Відтак рибалити на льоду небезпечно — стверджують рятувальники. Вони просять не наражати життя на небезпеку.

Виходити на лід можна тоді, коли крига досягне семи сантиметрів, – зазначив речник ДСНС області Сергій Данілін. Масова пішохідна переправа можлива при товщині льоду 15 см.

“На ще зовсім тонку поверхню поспішають рибалки – поціновувачі підлідного лову. Своєю необачною поведінкою вони наражають своє життя та здоров’я на небезпеку. Аби запобігти лиху, вберегти життя та здоров’я громадян, вкотре нагадуємо правила поведінки на льоду. Виходити на лід безпечно лише тоді, коли його товщина досягне 7 см. Для влаштування катка товщина льоду повинна бути не менше 12 см. Якщо лід переходить група людей, то відстань між ними повинна бути не менше 5 м. При переході по льоду в невідомому місці потрібно взяти палицю та перевіряти нею міцність льоду”. Рибалкам заборонено пробивати поряд багато ополонок. Також не можна збиратись поряд великими групами, ловити рибу біля промоїн.