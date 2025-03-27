З 1 квітня розпочинається нерестова заборона на вилов риби

Нерест риби — це особливий та вкрай важливий період в житті водних мешканців. Це період розмноження риби. Щоб зберегти рибні запаси, щороку вводиться нерестова заборона, під час якої водні біоресурси мають можливість відновити свою популяцію перед наступним сезоном.