З 1 квітня розпочинається нерестова заборона на вилов риби
Нерест риби — це особливий та вкрай важливий період в житті водних мешканців. Це період розмноження риби. Щоб зберегти рибні запаси, щороку вводиться нерестова заборона, під час якої водні біоресурси мають можливість відновити свою популяцію перед наступним сезоном.
Тернопільським рибоохоронним патрулем видано наказ від 25 березня 2025 року №26 «Про затвердження переліків меж нерестовищ у період нересту водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах та їх частинах Тернопільської області у 2025 році», з яким можна ознайомитись за посиланням:
Даним наказом визначено період природного відтворення (нересту) водних біоресурсів у такі терміни:
у річці Дністер з усіма притоками з 01 квітня по 10 червня 2025 року (включно);
на водосховищах та ставках з 01 квітня по 10 червня 2025 року (включно);
у всіх інших річках ( їх частинах) та їх кореневих водах (руслах річок з усіма діючими рукавами, затоками, затонами) з 01 квітня по 20 травня 2025 року (включно).
Під час НЕРЕСТУ:
ЗАБОРОНЕНО використання плавзасобів (човнів) у визначених місцях нересту, промислове рибальство, здійснення підводного полювання;
ДОЗВОЛЕНО вилов ОДНІЙ особі за добу 3 кг + 1 шт*. (*особина будь-якої маси у мінімально дозволених для добування розмірах видів водних біоресурсів) риби гачковими знаряддями добування (вилову) з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою з берега на ділянках на яких дозволено здійснення любительського рибальства на період весняно-літньої заборони.
Одночасно НАГАДУЄМО, що до 30 червня 2025 року (включно) триватиме також заборона на вилов раків.
Наголошуємо, що за незаконний вилов водних біоресурсів передбачені покарання від адміністративної до кримінальної відповідальності, а також відшкодування завданих рибному господарству збитків.
Закликаємо громадян бути відповідальними та дотримуватись встановлених обмежень!