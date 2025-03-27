14:26 | 27.03.2025
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З 1 квітня розпочинається нерестова заборона на вилов риби

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Нерест риби — це особливий та вкрай важливий період в житті водних мешканців. Це період розмноження риби. Щоб зберегти рибні запаси, щороку вводиться нерестова заборона, під час якої водні біоресурси мають можливість відновити свою популяцію перед наступним сезоном.
✅Тернопільським рибоохоронним патрулем видано наказ від 25 березня 2025 року №26 «Про затвердження переліків меж нерестовищ у період нересту водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах та їх частинах Тернопільської області у 2025 році», з яким можна ознайомитись за посиланням:
📑Даним наказом визначено період природного відтворення (нересту) водних біоресурсів у такі терміни:
✔ у річці Дністер з усіма притоками з 01 квітня по 10 червня 2025 року (включно);
✔ на водосховищах та ставках з 01 квітня по 10 червня 2025 року (включно);
✔ у всіх інших річках ( їх частинах) та їх кореневих водах (руслах річок з усіма діючими рукавами, затоками, затонами) з 01 квітня по 20 травня 2025 року (включно).
⚠Під час НЕРЕСТУ:
📌ЗАБОРОНЕНО використання плавзасобів (човнів) у визначених місцях нересту, промислове рибальство, здійснення підводного полювання;
📌ДОЗВОЛЕНО вилов ОДНІЙ особі за добу 3 кг + 1 шт*. (*особина будь-якої маси у мінімально дозволених для добування розмірах видів водних біоресурсів) риби гачковими знаряддями добування (вилову) з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою з берега на ділянках на яких дозволено здійснення любительського рибальства на період весняно-літньої заборони.
📌Одночасно НАГАДУЄМО, що до 30 червня 2025 року (включно) триватиме також заборона на вилов раків.
‼ Наголошуємо, що за незаконний вилов водних біоресурсів передбачені покарання від адміністративної до кримінальної відповідальності, а також відшкодування завданих рибному господарству збитків.
☝Закликаємо громадян бути відповідальними та дотримуватись встановлених обмежень!

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