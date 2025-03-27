Увага! Шахраї під виглядом лікарів і медсестер викрадають персональні дані

Остерігайтесь шахраїв, які видають себе за лікарів та медсестер і намагаються отримати ваші персональні дані. Зловмисники телефонують жертвам, повідомляючи про необхідність тимчасової перереєстрації в системі eHealth, і просять надати код, отриманий через SMS.

Важливо знати, що якщо ви надасте цей код, аферисти зможуть прив’язати свій номер телефону до вашого цифрового запису та отримати доступ до персональних даних.

Щоб не потрапити на гачок шахраїв, пам’ятайте:

Сімейні лікарні не телефонують пацієнтам для отримання будь-яких кодів.

Дані пацієнтів у системі eHealth не зникають і не потребують відновлення.

Будь-які зміни в системі охорони здоров’я відбуваються лише за вашої особистої присутності.

Будьте уважні і не надавайте свої персональні дані незнайомцям!