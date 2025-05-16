Міністерство оборони України У оновленні застосунку Резерв+ додалися дві нові відстрочки — для людей із тимчасовою непридатністю за результатами ВЛК, а також для сімей, де дружина або чоловік — військові й у них є дитина до 18 років. Про це інформує

Щоб оформити відстрочку, треба натиснути на три крапки на головному екрані застосунку Резерв+, вибрати пункт «Подати запит на відстрочку», а потім відповідну категорію — і згодом надійде сповіщення із результатом.

Крім цього, в Резерв+ оновився безпековий сертифікат, що робить роботу застосунку ще більш захищеною і надійною. Для цього необхідно оновитися до останньої версії.