Борг у 24 тисячі гривень коштував агрофірмі землі

Господарський суд Тернопільської області задовольнив позов Кременецької окружної прокуратури щодо розірвання договору оренди землі з агропідприємством, яке систематично не сплачувало орендну плату. Йдеться про ділянку площею 12,48 га, розташовану на території Почаївської громади.

Прокурори встановили, що підприємство порушило умови договору, не виконуючи зобов’язань зі сплати коштів до місцевого бюджету. Розмір податкового боргу сягнув понад 24 тисячі гривень.

Суд, врахувавши доводи сторін, розірвав договір оренди, скасував державну реєстрацію права користування землею та зобов’язав відповідача повернути земельну ділянку громаді.

Після набрання рішенням законної сили Почаївська територіальна громада зможе повторно передати цю землю в оренду на прозорих умовах і таким чином забезпечити нові надходження до бюджету.