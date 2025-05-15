Малий бізнес Тернопільщини — справжній тил громад!

Підприємці області, які працюють на спрощеній системі оподаткування, за січень–квітень 2025 року спрямували до місцевих бюджетів 549,5 мільйона гривень єдиного податку. Усі ці кошти залишаються у розпорядженні територіальних громад і використовуються на поточні потреби та розвиток інфраструктури.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 70,9 млн грн, або на 15%. Це свідчить про стійкість і життєздатність малого підприємництва навіть у складних економічних умовах.

Найбільше податкових надходжень забезпечили фізичні особи-підприємці — 401,1 млн грн, що на 39,4 млн грн більше, ніж торік. Юридичні особи, які працюють на третій та четвертій групах спрощеної системи, сплатили 148,4 млн грн, що також демонструє приріст у 31,5 млн грн.

У Головному управлінні ДПС у Тернопільській області подякували платникам податків за відповідальну позицію, підтримку громад та збереження робочих місць у воєнний час.