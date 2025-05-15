Тернопільщина втратила захисника Петра Каськіва

Чортківська громада зазнала ще однієї непоправної втрати – помер захисник з села Скородинці Каськів Петро Іванович (1973 р.н.).Повідомляють у міській раді.

Солдат Каськів був стрільцем стрілецького відділення стрілецького взводу військової частини А4856. Він став на захист України у квітні 2024 року, сумлінно і безстрашно виконував покладені бойові завдання.

Та війна здоров’я не додає… Захворів, мав важку форму пневмонії. Лікарі боролись за життя захисника, але врятувати не змогли. 12 травня серце Каськіва Петра перестало битись у військово-медичному клінічному центрі у Харкові.

Трагедія сім’ї Каськів – подвійна. Брат загиблого – КАСЬКІВ Володимир Іванович (1974 р.н.) також боронив Україну. З 1 серпня 2024 року вважається зниклим безвісти поблизу населеного пункту Синьківка Куп’янського району Харківської області…

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким…