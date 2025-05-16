Знову мототроща: Тернопільщина шокована серією дитячих ДТП

На Тернопільщині лише за першу половину травня трапилося щонайменше п’ять аварій за участі неповнолітніх водіїв мототранспорту. Усі завершилися травмами, деякі — важкими госпіталізаціями. У поліції занепокоєні: діти та підлітки дедалі частіше сідають за кермо мотоциклів без досвіду, реєстрації, шоломів і навіть права керування.

🔻 15 травня, Тернопіль.

Близько 19:00 на проспекті Степана Бандери зіткнулись легковик Chevrolet Aveo та мотоцикл Kovi. За кермом двоколісного транспорту перебував неповнолітній житель села Підгороднє Тернопільського району. Внаслідок удару хлопець отримав травми середнього ступеня важкості. Його госпіталізували до Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні. Поліція з’ясовує обставини аварії.

🔻 14 травня, Чортківщина.

17-річний юнак на незареєстрованому Lifan 200 злетів з дороги й перекинувся. У важкому стані доправлений до лікарні з численними травмами.

🔻 10 травня, Скалатська громада.

15-річний водій мотоцикла Lifan не впорався з кермуванням і перекинувся. Постраждав сам і 18-річна пасажирка. Обоє в лікарні, хлопець — у важкому стані.

🔻 7 травня, Заводське.

На дорозі зіштовхнулися мотоцикл Lifan і авто Nissan. Постраждав 14-річний мотоцикліст з Чорткова, його госпіталізували з травмами середнього ступеня.

🔻 3 травня, Гримайлів.

Учень 10 класу на мотоциклі Mustang зіткнувся з автобусом міжміського сполучення. Підліток потрапив до Чортківської лікарні з травмами.

📣 Поліція закликає батьків не допускати дітей до керування мототранспортом без прав, захисту та навичок. Ігнорування правил може коштувати дитині здоров’я або життя.