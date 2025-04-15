Відплата за Суми: Сили оборони вдарили по ракетній бригаді рф, яка причетна до атаки на місто

Сили оборони України уразили ППД 448-ї ракетної бригади армії рф на Курщині, яка у Вербну неділю завдала ракетного удару по місту Суми.

Підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій ЗС України, Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, атакували низку об’єктів в Курській області, пов’язаних з воєнними злочинцями, які причетні до ракетного удару по місту Суми 13 квітня 2025 року та до інших воєнних злочинів проти народу України.

Зокрема, уражено пункт постійної дислокації 448 ракетної бригади російських окупантів, зафіксовано вторинну детонацію боєприпасів. Результати удару уточнюються.

Кожна російська військова частина, підрозділ та їхні військовослужбовці, які здійснюють обстріли мирних міст і цивільних громадян України, будуть встановлені та обов’язково отримають відплату.

Цілеспрямована та систематична бойова робота по важливих військових об’єктах російських загарбників триватиме до припинення збройної агресії рф проти нашої країни.