Вбив безхатька, через малину: Мешканцю Тернопільщини загрожує до 8 років позбавлення волі

Про це повідомила Тернопільська обласна прокуратура

Як встановило слідство і підтвердила сторона обвинувачення, інцидент стався у покинутому складському приміщенні колишньої фабрики. Обвинувачений кілька разів вдарив дерев’яною палицею безхатька, який тимчасово мешкав у цьому приміщенні. Удари прийшлись по тілу та голові — отримані травми стали смертельними. Причиною конфлікту, за даними прокуратури, стала зірвана з кущів малина, яку потерпілий нібито зібрав без дозволу.

Вирок суду набув законної сили.