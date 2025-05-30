19:35 | 30.05.2025
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Вбив безхатька, через малину: Мешканцю Тернопільщини загрожує до 8 років позбавлення волі

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Про це повідомила Тернопільська обласна прокуратура

Як встановило слідство і підтвердила сторона обвинувачення, інцидент стався у покинутому складському приміщенні колишньої фабрики. Обвинувачений кілька разів вдарив дерев’яною палицею безхатька, який тимчасово мешкав у цьому приміщенні. Удари прийшлись по тілу та голові — отримані травми стали смертельними. Причиною конфлікту, за даними прокуратури, стала зірвана з кущів малина, яку потерпілий нібито зібрав без дозволу.

Вирок суду набув законної сили.

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