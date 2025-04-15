П’ятеро лідерів і один мільйонер: ТОП зарплат голів громад Тернопільщини у 2024 році

Серед 55 голів громад Тернопільщини протягом 2024 року п’ятеро отримали зарплату в понад 900 тисяч гривень. Один з них заробив за рік понад мільйон, пише Суспільне.

Інформацію про це оприлюднили в Єдиному державному реєстрі декларацій.

У 2024 році голова Скориківської територіальної громади Ілько Стахурський отримав один мільйон 331 тисячу 962 гривні заробітної плати.

Голова Великоберезовицької громади Андрій Галайко задекларував 994 тисячі 189 гривень заробітної плати.

Євген Здебський, голова Нараївської громади, протягом 2024 року отримав 951 тисячу 447 гривень зарплатні.

Голова Козівської громади Сергій Добалюк за минулий рік заробив 913 тисяч 173 гривні.

Очільник Борщівської громади Ігор Чопик задекларував 906 тисяч 966 гривень заробітної плати.

У чотирьох голів громад річна зарплата становить менше чотирьохсот тисяч гривень.

Голова Коропецької громади Микола Тимків заробив 239 тисяч 723 гривні.

Голова Вишнівецької громади Володимир Кравець задекларував 371 тисячу 800 гривень зарплати.

Річна зарплата голови Великодедеркальської громади Юрія Панасюка 382 тисячі 122 гривні.

Виконувачка обов’язків голови Золотопотіцької громади Уляна Дем’янчук задекларувала 398 тисяч 429 гривень зарплати.