Які зміни чекають на Тернопіль наступного року?

Ініціативна група з понад 200 активістів надіслала до Тернопільської міської ради звернення з проханням внести зміни у геральдичну символіку обласного центру, зокрема замінити шестикутну зірку на восьмикутну та доповнити герб християнським хрестом.

Заступник міського голови Леонід Бицюра зазначає, що у листі були наведені певні аргументи щодо зміни герба у відповідності до геральдичних вимог. Відтак була створена спеціальна комісія, у яку входять історики, краєзнавці та представники геральдичних товариств України, які й повинні розробити декілька ескізів нового герба Тернополя. При цьому колористика залишиться такою ж, як і була.

Новий варіант герба буде представлений вже у 2017 році.