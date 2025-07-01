19:46 | 1.07.2025
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Пантеон Героїв 

Тернопільщина зустрічає Героя: Андрій Бельзецький повертається “на щиті”

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Знову чорна звістка з фронту… 02 липня у село Вишнівчик Тернопільської області повернеться полеглий Захисник УкраїниАндрій Володимирович Бельзецький, 1997 року народження.

Андрій — уродженець села Петровка, Генічеського району, Херсонської області, син нашого земляка Бельзецького Володимира Мироновича, який давно проживає у Вишнівчику.

Життя воїна обірвалося під час виконання бойового завдання на Сумщині. Він загинув як Герой, боронячи свободу та незалежність України.

Просимо мешканців громади долучитися до гідної зустрічі Андрія, віддати шану у скорботі, з молитвою і вдячністю.
Він повертається додому — на щиті, у тиші траурної колони, з іменем Героя в серці кожного з нас.

 “І знову воїн на щиті… І знову плаче Україна… І знову зустрічають всі — в поклоні, у сльозах і на колінах…”

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