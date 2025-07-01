«Від Героя — забирати квіти»: у Тернополі з алеї пам’яті зник букет, залишений дружиною загиблого військового

Ганна Власенко, вдова загиблого військовослужбовця В’ячеслава Власенка, обурена: хтось забрав квіти, які вона залишила на стенді чоловіка на Алеї пам’яті захисників України в Тернополі.

«Я навіть не знаю, як цих людей назвати… Це для мене дуже болюче. Я хочу, щоб ці люди були покарані. Від героя забирати квіти — мені в голові не вкладається», — каже жінка.

Ганна принесла квіти напередодні дня народження чоловіка та третьої річниці з дня його загибелі. За її словами, вазонок був закріплений біля стенда разом із подругою. Та вже за кілька днів квіти зникли.

«Ми з його мамою приїхали 1 червня, провідали його — квіти ще були. А кілька днів по тому я прийшла й побачила, що їх уже немає. Я була в шоці».

Ганна вирішила розповісти про інцидент публічно. Каже, що з таким зіштовхнулась уперше:

«У Збаражі, де є ще одна алея героїв, та в Ромнах, звідки мій чоловік — там теж залишають квіти, ніхто нічого не забирає. Люди шанують пам’ять».

⚔️ В’ячеслав Власенко — уродженець Сумщини.

Познайомився з Ганною під час служби в АТО, згодом вони одружилися і оселилися в Тернополі. З початком повномасштабної війни В’ячеслав знову став на захист країни. Загинув 1 червня 2022 року під час бойового завдання.

🔍 Реакція поліції

Відповідну заяву про зникнення квітів уже прийняли в поліції. Там повідомили, що буде перевірено записи з камер відеоспостереження, аби встановити особу зловмисника.

За фактом крадіжки передбачена відповідальність за ст. 185 Кримінального кодексу України — від штрафу до арешту або позбавлення волі.

❗️Повага до пам’яті — обов’язок кожного

Кожен такий випадок — це не просто крадіжка, а зневага до пам’яті загиблих захисників. Нехай подібні історії стануть нагадуванням: Герої живі, поки ми їх пам’ятаємо. А кожна квітка — це знак любові та вдячності, який ніхто не має права забирати.

За інф. ІНТБ