У червні на Тернопільщині зріс попит на оформлення паспортів
У перший місяць літа підрозділи міграційної служби Тернопільщини оформили майже 8 тисяч біометричних документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України. Зокрема:
🆔 2478 паспортів громадянина України у формі ID-картки
🌍 5309 паспортів для виїзду за кордон
📌 Літо — традиційна пора підвищеного попиту на закордонні паспорти: відпустки, канікули, подорожі. Відповідно, зростає і навантаження на поліграфкомбінат «Україна», що друкує документи.
❗ Нагадуємо:
• Звичайний строк виготовлення паспорта — 20 робочих днів
• Терміновий — 7 робочих днів
‼ У зв’язку з воєнним станом можливі затримки доставки, спричинені логістичними труднощами.
🔍 Щоб уникнути неприємних ситуацій, перевірте термін дії вашого паспорта завчасно. Якщо потрібно — не зволікайте з подачею заяви.
📲 Перевірити статус готовності документа можна за посиланням:
👉 https://dmsu.gov.ua/services/docstate.html
Ми працюємо, аби навіть у складних умовах ви отримували свої документи вчасно.
Дякуємо за довіру та розуміння!