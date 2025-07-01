У червні на Тернопільщині зріс попит на оформлення паспортів

У перший місяць літа підрозділи міграційної служби Тернопільщини оформили майже 8 тисяч біометричних документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України. Зокрема:

🆔 2478 паспортів громадянина України у формі ID-картки

🌍 5309 паспортів для виїзду за кордон

📌 Літо — традиційна пора підвищеного попиту на закордонні паспорти: відпустки, канікули, подорожі. Відповідно, зростає і навантаження на поліграфкомбінат «Україна», що друкує документи.

❗ Нагадуємо:

• Звичайний строк виготовлення паспорта — 20 робочих днів

• Терміновий — 7 робочих днів

‼ У зв’язку з воєнним станом можливі затримки доставки, спричинені логістичними труднощами.

🔍 Щоб уникнути неприємних ситуацій, перевірте термін дії вашого паспорта завчасно. Якщо потрібно — не зволікайте з подачею заяви.

📲 Перевірити статус готовності документа можна за посиланням:

👉 https://dmsu.gov.ua/services/docstate.html

Ми працюємо, аби навіть у складних умовах ви отримували свої документи вчасно.

Дякуємо за довіру та розуміння!