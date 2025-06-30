Тернопільщинв у скорботі: Ангелом став захисник Богдан Черняк

Із глибоким сумом Лановецька міська рада повідомляє про непоправну втрату: 29 червня 2025 року під час виконання службових обов’язків на Дніпропетровщині раптово зупинилося серце солдата Богдана Черняка — нашого земляка з села Юськівці.

💔 Молодий боєць віддав своє життя на службі Україні, захищаючи її незалежність та безпеку. Його смерть — болісна втрата для родини, друзів, бойових побратимів і всієї громади.

Ми розділяємо гіркий біль втрати з рідними, близькими, усією Юськовецькою спільнотою.

Світла пам’ять Герою. Вічна шана та вдячність.