03:18 | 1.07.2025
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Пантеон Героїв 

Тернопільщинв у скорботі: Ангелом став захисник Богдан Черняк

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Із глибоким сумом Лановецька міська рада повідомляє про непоправну втрату: 29 червня 2025 року під час виконання службових обов’язків на Дніпропетровщині раптово зупинилося серце солдата Богдана Черняка — нашого земляка з села Юськівці.

💔 Молодий боєць віддав своє життя на службі Україні, захищаючи її незалежність та безпеку. Його смерть — болісна втрата для родини, друзів, бойових побратимів і всієї громади.

Ми розділяємо гіркий біль втрати з рідними, близькими, усією Юськовецькою спільнотою.
Світла пам’ять Герою. Вічна шана та вдячність.

 

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