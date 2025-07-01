19:47 | 1.07.2025
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Під виглядом водіїв: на Тернопільщині судитимуть перевізника за незаконне переправлення ухилянтів

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На Тернопільщині завершено досудове розслідування у справі 42-річного жителя Тернополя, який організував незаконну схему виїзду чоловіків за кордон під час дії воєнного стану. За це йому загрожує до семи років позбавлення волі.

🚍 Суть схеми:

За даними слідства, підозрюваний — підприємець-перевізникза грошову винагороду оформлював військовозобов’язаних чоловіків як водіїв міжнародних рейсів, вносив їхні дані до відповідних баз, а після перетину кордону — фіктивно звільняв.
Переважно це були його знайомі — аби уникнути витоку інформації.

🔎 Що відомо:

  • За такою схемою незаконно виїхали щонайменше четверо чоловіків, які підлягали мобілізації.

  • Правоохоронці провели розслідування під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.

  • Докази повністю задокументовано, а обвинувальний акт уже скеровано до суду.

⚖️ Юридична кваліфікація:

Підприємцю інкримінують ч. 1 та ч. 2 ст. 332 КК Українинезаконне переправлення осіб через державний кордон України.
Санкція статті — від 5 до 7 років позбавлення волі, з можливістю додаткового покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися діяльністю до трьох років.

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