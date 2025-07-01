Під виглядом водіїв: на Тернопільщині судитимуть перевізника за незаконне переправлення ухилянтів
На Тернопільщині завершено досудове розслідування у справі 42-річного жителя Тернополя, який організував незаконну схему виїзду чоловіків за кордон під час дії воєнного стану. За це йому загрожує до семи років позбавлення волі.
🚍 Суть схеми:
За даними слідства, підозрюваний — підприємець-перевізник — за грошову винагороду оформлював військовозобов’язаних чоловіків як водіїв міжнародних рейсів, вносив їхні дані до відповідних баз, а після перетину кордону — фіктивно звільняв.
Переважно це були його знайомі — аби уникнути витоку інформації.
🔎 Що відомо:
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За такою схемою незаконно виїхали щонайменше четверо чоловіків, які підлягали мобілізації.
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Правоохоронці провели розслідування під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.
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Докази повністю задокументовано, а обвинувальний акт уже скеровано до суду.
⚖️ Юридична кваліфікація:
Підприємцю інкримінують ч. 1 та ч. 2 ст. 332 КК України — незаконне переправлення осіб через державний кордон України.
Санкція статті — від 5 до 7 років позбавлення волі, з можливістю додаткового покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися діяльністю до трьох років.