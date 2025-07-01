Під виглядом водіїв: на Тернопільщині судитимуть перевізника за незаконне переправлення ухилянтів

На Тернопільщині завершено досудове розслідування у справі 42-річного жителя Тернополя, який організував незаконну схему виїзду чоловіків за кордон під час дії воєнного стану. За це йому загрожує до семи років позбавлення волі.

🚍 Суть схеми:

За даними слідства, підозрюваний — підприємець-перевізник — за грошову винагороду оформлював військовозобов’язаних чоловіків як водіїв міжнародних рейсів, вносив їхні дані до відповідних баз, а після перетину кордону — фіктивно звільняв.

Переважно це були його знайомі — аби уникнути витоку інформації.

🔎 Що відомо:

За такою схемою незаконно виїхали щонайменше четверо чоловіків , які підлягали мобілізації.

Правоохоронці провели розслідування під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.

Докази повністю задокументовано, а обвинувальний акт уже скеровано до суду.

⚖️ Юридична кваліфікація:

Підприємцю інкримінують ч. 1 та ч. 2 ст. 332 КК України — незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Санкція статті — від 5 до 7 років позбавлення волі, з можливістю додаткового покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися діяльністю до трьох років.