Віталій Панченко призначений керівником Тернопільської обласної прокуратури
Сьогодні, 1 липня 2025 року, новопризначений керівник Тернопільської обласної прокуратури Віталій Панченко офіційно зустрівся з колективом установи. Під час першої зустрічі він окреслив ключові пріоритети діяльності, визначені Генеральним прокурором Русланом Кравченком, та принципи, якими керуватиметься у своїй роботі.
Серед основних завдань, які стоять перед органами прокуратури області:
- забезпечення справедливості у кожному кримінальному провадженні, зокрема у справах, що стосуються національної безпеки;
- невідворотність покарання для воєнних злочинців;
- посилення ролі прокуратури як координуючої ланки у боротьбі з криміналом;
- захист прав військовослужбовців та членів їхніх родин;
- відновлення суспільної довіри до органів прокуратури;
- суворий контроль за законним використанням бюджетних коштів;
- нульова толерантність до будь-яких проявів корупції;
- створення сприятливих умов для ефективного захисту прав та законних інтересів бізнесу;
- контроль за якістю розслідування справ, пов’язаних із посяганнями на життя та здоров’я дітей;
- активна участь керівників усіх рівнів прокуратури у підтриманні публічного обвинувачення у резонансних кримінальних провадженнях.
На завершення Віталій Панченко наголосив, що оцінювання професійного внеску кожного працівника буде справедливим та об’єктивним, відповідно до досягнутих результатів у реалізації поставлених цілей.