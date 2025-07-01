19:46 | 1.07.2025
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Віталій Панченко призначений керівником Тернопільської обласної прокуратури

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Сьогодні, 1 липня 2025 року, новопризначений керівник Тернопільської обласної прокуратури Віталій Панченко офіційно зустрівся з колективом установи. Під час першої зустрічі він окреслив ключові пріоритети діяльності, визначені Генеральним прокурором Русланом Кравченком, та принципи, якими керуватиметься у своїй роботі.

Серед основних завдань, які стоять перед органами прокуратури області:

  • забезпечення справедливості у кожному кримінальному провадженні, зокрема у справах, що стосуються національної безпеки;
  • невідворотність покарання для воєнних злочинців;
  • посилення ролі прокуратури як координуючої ланки у боротьбі з криміналом;
  • захист прав військовослужбовців та членів їхніх родин;
  • відновлення суспільної довіри до органів прокуратури;
  • суворий контроль за законним використанням бюджетних коштів;
  • нульова толерантність до будь-яких проявів корупції;
  • створення сприятливих умов для ефективного захисту прав та законних інтересів бізнесу;
  • контроль за якістю розслідування справ, пов’язаних із посяганнями на життя та здоров’я дітей;
  • активна участь керівників усіх рівнів прокуратури у підтриманні публічного обвинувачення у резонансних кримінальних провадженнях.

На завершення Віталій Панченко наголосив, що оцінювання професійного внеску кожного працівника буде справедливим та об’єктивним, відповідно до досягнутих результатів у реалізації поставлених цілей.

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