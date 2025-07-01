Віталій Панченко призначений керівником Тернопільської обласної прокуратури

Сьогодні, 1 липня 2025 року, новопризначений керівник Тернопільської обласної прокуратури Віталій Панченко офіційно зустрівся з колективом установи. Під час першої зустрічі він окреслив ключові пріоритети діяльності, визначені Генеральним прокурором Русланом Кравченком, та принципи, якими керуватиметься у своїй роботі.

Серед основних завдань, які стоять перед органами прокуратури області:

забезпечення справедливості у кожному кримінальному провадженні, зокрема у справах, що стосуються національної безпеки;

невідворотність покарання для воєнних злочинців;

посилення ролі прокуратури як координуючої ланки у боротьбі з криміналом;

захист прав військовослужбовців та членів їхніх родин;

відновлення суспільної довіри до органів прокуратури;

суворий контроль за законним використанням бюджетних коштів;

нульова толерантність до будь-яких проявів корупції;

створення сприятливих умов для ефективного захисту прав та законних інтересів бізнесу;

контроль за якістю розслідування справ, пов’язаних із посяганнями на життя та здоров’я дітей;

активна участь керівників усіх рівнів прокуратури у підтриманні публічного обвинувачення у резонансних кримінальних провадженнях.

На завершення Віталій Панченко наголосив, що оцінювання професійного внеску кожного працівника буде справедливим та об’єктивним, відповідно до досягнутих результатів у реалізації поставлених цілей.