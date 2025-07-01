Повернення з пекла: чортків’янин Руслан Кульбарак вдома після 840 днів полону

У Чорткові відбулася подія, сповнена глибоких емоцій, вдячності й надії — додому після двох років і чотирьох місяців у російському полоні повернувся Руслан Кульбарак, солдат ЗСУ, уродженець Чорткова.

Зустріч героя громада організувала на площі Героїв Євромайдану, біля пам’ятної інсталяції полеглим захисникам — саме це місце обрав Руслан. Тут його чекали рідні, побратими, мешканці громади, представники влади, волонтери й духовенство.

Зустріли Руслана хлібом-сіллю, квітами та обіймами — як Героя, як сина Чортківщини, як символ незламності.

Шлях Руслана: від першого дня війни — до полону в Сибіру

Руслан Кульбарак — випускник школи №5 (нині ліцею), закінчив Чортківське ВПУ, здобув професію муляра-штукатура. З перших днів повномасштабного вторгнення став до лав ЗСУ. Служив у 44 окремій артилерійській бригаді, а згодом — у 68 окремій єгерській бригаді.

🔸 У 2022 році Руслан підірвався на міні, після лікування повернувся до строю.

🔸 Під час виконання бойового завдання біля Вугледара потрапив у полон, де перебував у Сибіру, в Алтайському краї, понад два роки.

«Мирного неба нам усім! Дякую за цю зустріч!», — звернувся Руслан до громади.

Відзнака, яку вручають лише справжнім героям

Міський голова Володимир Шматько привітав Руслана з поверненням і вручив йому найвищу відзнаку Чортківського міського голови — «За честь і відвагу».

Надія — жива: чортків’яни шукали відповідей

Сльози й розпач змішувалися з вдячністю: рідні військових, які досі в полоні або зниклі безвісти, зверталися до Руслана з проханням упізнати портрети їхніх синів, чоловіків, братів…

На зустріч прибув і побратим Руслана з Білобожниці — разом вони тримали оборону на передовій і разом пережили найважчі моменти.

Наймасштабніший обмін — шанс на нове життя

Руслан був звільнений наприкінці травня в межах найбільшого обміну полоненими за час повномасштабної війни: 1000 на 1000. Обмін став можливим завдяки міжнародному посередництву, зокрема Туреччини.

Руслан — символ нескореності громади

Руслан Кульбарак — один із тисячі героїв, які витримали випробування полоном, але не зламалися.

Чортків вітає свого Захисника з поверненням додому. Ми дякуємо за незламність, мужність і любов до України.

Попереду — шлях до відновлення. І ми, як громада, маємо бути поруч: підтримкою, плечем, родиною.

Слава Україні! Героям слава!

Фото з події доступні на сторінці Чортківської міської ради.