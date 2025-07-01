56 виїздів за тиждень: як працювали рятувальники Тернопільщини з 23 по 29 червня
Від боротьби з пожежами до знешкодження вибухонебезпечних предметів — тиждень, що минув, став випробуванням для рятувальників Тернопільської області. Наші хлопці здійснили 56 виїздів на допомогу, демонструючи щодня професіоналізм, витримку та відданість справі.
🔥 Пожежі — головний виклик тижня
Упродовж семи днів зафіксовано 32 пожежі, більшість із яких — унаслідок загоряння сухої рослинності.
Рятувальникам вдалося врятувати 5 будівель. Та ми вкотре звертаємося до мешканців області: бережіть природу та не розпалюйте вогонь у спекотну пору!
💣 Знешкодження старих мін — ще одна важлива місія
У селі Угринь (Чортківський район) піротехніки ДСНС знешкодили стару мінометну міну, яку виявили просто на приватному подвір’ї. Потенційна трагедія була відвернена завдяки професіоналізму наших саперів.
🤝 І ще десятки інших викликів, допомоги на місцях ДТП, виїздів на підняття тіл, забезпечення заходів безпеки — про які ми розповідаємо щодня.
За кожною цифрою — людське життя, напруження, ризик і витримка.
Дякуємо кожному рятувальнику за щоденну службу.
Ви — на варті нашого спокою. ❤️