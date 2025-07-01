Назавжди у строю: Тернопільщина втратила захисника Богдана Черняка — ветерана ДСНС

🕯 Трагічна звістка сколихнула рятувальну спільноту Тернопільської області: 29 червня 2025 року під час виконання службових обов’язків на Дніпропетровщині раптово зупинилося серце Богдана Олеговича Черняка — головного майстер-сержанта служби цивільного захисту, колишнього інструктора навчального пункту АРЗ СП ГУ ДСНС України у Тернопільській області.

👨‍🚒 Богдан Черняк проходив службу у Тернопільському гарнізоні з 2010 по 2024 рік. Після звільнення зі служби він добровільно вирушив на фронт, щоб захищати незалежність України. Відважний, вірний присязі, він до останнього залишався у строю — служив людям та державі.

«У нашій пам’яті Богдан назавжди залишиться як порядна, чуйна і добра людина, справжній професіонал своєї справи. Світла пам’ять про нього житиме в серцях колег, друзів, побратимів та рідних», — зазначили у Головному управлінні ДСНС Тернопільщини.

🖤 Рятувальники Тернопільської області розділяють біль втрати з родиною та близькими і схиляють голови у скорботі за загиблим.