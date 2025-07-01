Масштабне забруднення річки Іква: чиновника підозрюють у злочині проти довкілля

На Тернопільщині оголошено підозру головному інженеру комунального підприємства Кременецької міської ради. За даними слідства, посадовець причетний до масштабного забруднення річки Іква, що стало наслідком системного порушення природоохоронного законодавства.

👨‍🔧 Підозрюваний — 57-річний уродженець Кременця, який у 2023–2024 роках виконував обов’язки головного інженера та керував виробничими процесами підприємства, відповідального за водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод.

🔍 Слідство встановило:

Очисні споруди працювали з грубими порушеннями санітарних та екологічних норм

У річку Іква систематично здійснювалися скиди стічних вод без належного очищення

Забруднення зафіксовано на об’єкті за межами м. Кременець

🧪 За результатами екологічної експертизи, внаслідок бездіяльності посадових осіб, довкіллю було завдано шкоди на понад 2 мільйони гривень. Ці збитки підтверджені висновками незалежних експертів та матеріалами кримінального провадження.

📜 Дії посадовця кваліфіковані за ч. 1 ст. 242 Кримінального кодексу України — порушення правил охорони вод, що створило небезпеку для довкілля.

👉 Наразі тривають слідчі дії, встановлюються інші можливі факти забруднення та причетні особи. Процесуальне керівництво здійснює спеціалізована екологічна прокуратура.