Тернопільщина втратила захисника Сергія Нестерука

28 червня 2025 року перестало битися серце — військовослужбовця Сергія Миколайовича Нестерука з села Радошівка, який помер у лікарні від тяжких поранень, отриманих на фронті.

15 червня під час виконання бойового завдання біля н. п. Яблунівка Краматорського району на Донеччині, Сергій зазнав важкого поранення внаслідок ворожого обстрілу. Понад 10 днів медики боролися за його життя в обласній клінічній лікарні ім. М. Пирогова у Вінниці, але, на жаль, врятувати нашого захисника не вдалося…

Сержант, стрілець-помічник гранатометника 1 стрілецького відділення 2 стрілецького взводу 3 стрілецької роти військової частини А7285 — такою була його військова посада. Та понад усе він був сином свого краю, захисником Батьківщини, людиною, яка віддала життя за мир і свободу України.

02 липня 2025 року, орієнтовно о 12:00, громада зустріне тіло Сергія Нестерука біля Алеї пам’яті у Великих Дедеркалах.

Усіх мешканців закликаємо долучитися до живого коридору шани, взяти із собою державні прапори, квіти, прийти у вишиванках або з чорними стрічками.

Висловлюємо щирі співчуття родині, побратимам, друзям. Вічна слава Герою!

Сергій Нестерук назавжди залишиться у пам’яті громади — як мужній, нескорений, відданий Україні Захисник.