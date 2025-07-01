На Тернопільщині після майже двох місяців пошуків у лісі знайшли тіло чоловіка

Понад місяць тривали пошуки мешканця села Ценів, 1953 року народження, який зник 6 травня 2025 року. Чоловік мав проблеми зі здоров’ям та пересувався за допомогою палиці. Відтоді його місцеперебування залишалося невідомим.

Поліцейські разом із місцевими жителями проводили масштабні пошукові заходи. На жаль, 30 червня у лісі поблизу села тіло зниклого виявили місцеві мешканці — пенсіонера знайшли у потічку.

Ознак насильницької смерті на тілі чоловіка правоохоронці не виявили. Остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза.

За даним фактом слідчі Бережанського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з поміткою «безвісти зниклий».