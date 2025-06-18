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Політика 

​​ВАКС засудив до 9 років позбавлення волі ексголову Тернопільської облради Михайла Головка

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Вищий антикорупційний суд визнав винуватим ексголову Тернопільської обласної ради Михайла Головка у проханні та одержанні хабара від бізнесмена-волонтера.

Йому призначили покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. 

Також йому заборонено обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком до трьох років.

До набрання вироку законної сили до нього застосували заставу в розмірі 15 млн грн. 

Вирок ухвалив суддя Вищого антикорсуду Маркіян Галабала.

Нагадаємо, у червні 2023 року НАБУ та САП викрили тодішнього голову Тернопільської облради Головка та двох заступників голови Тернопільської ОВА — Ігоря Демʼянчука та Ігоря Гайдука — на висловленні прохання 1,8 млн грн та одержанні 600 тисяч грн хабаря. 

Гроші мали надаватись за підписання актів виконаних робіт із будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунального підприємства Тернопільської облради, а також за оплату заборгованості Тернопільської ОВА перед підприємством, яке виконало роботи ще у 2022 році.

Посадовців затримали одразу після одержання частини хабара в розмірі 600 тисяч грн.

Нещодавно ВАКС засудив до 8 років і 2 місяців ув’язнення Гайдука. Провадження щодо Демʼянчука зупинили ще у 2024 році через його мобілізацію.

Головко є членом партії ВО Свобода, раніше був депутатом Верховної Ради. 

 

 

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