20 років духовного служіння: Парафія святого апостола Петра в Тернополі відсвяткувала ювілей і освячення храму

29 червня 2025 року, у свято святих верховних апостолів Петра і Павла, на масиві “Аляска” в Тернополі відбулося урочисте святкування 20-річчя з дня заснування парафії та освячення храму святого апостола Петра. Подія зібрала численну спільноту вірян, духовенства та гостей, об’єднаних у подяці за два десятиліття благодатного життя у Христі.

🙏 Архиєрейська Літургія та духовна єдність

Божественну Літургію очолив архієпископ-емерит Василій Семенюк у співслужінні духовних наставників Чину Братів Менших, зокрема протоігумена о. Юстиніана Городечного, ігумена о. Тарасія Починка, пароха храму о. Мойсея Левка та священників Тернополя.

У своїй проповіді архиєпископ наголосив на важливості дати, яка збігається зі святом апостолів Петра і Павла:

“Сьогодні ми стоїмо на порозі подвійного благословення… Петро і Павло — такі різні, але об’єднані Христом. Як і ми — різні, але єдині у спільноті Церкви”.

🕊️ Парафія як живий осередок духовності

Францисканський храм, зведений у 2005 році, став місцем молитви, милосердя та братерства для сотень тернополян. Протягом 20 років парафія росла як спільнота віри, надії та любові, зберігаючи відкритість до кожного, хто шукає Бога.

Архиєпископ Василій зачитав вітальну грамоту від митрополита Тернопільсько-Зборівського Теодора Мартинюка, в якій висловлено вдячність францисканцям, доброчинцям, парафіянам, братству та хору.

“Храм став живим осередком духовності, християнської любові та єдності. Нехай святий апостол Петро випрошує у Бога необхідні благодаті на многії літа!“

🕯️ Молитва за Україну та єдність Церкви

Особливе місце у святкуванні займала молитва за українських захисників, мир і перемогу, а також за успіх Синоду Єпископів УГКЦ у Римі.

“Молімося ревно за Україну, за єдність нашої Церкви, за перемогу правди“, — наголосив архиєрей.

📸 Святкування завершилося спільною трапезою, вдячністю, свідченнями та щирими обіймами громади, яка вже 20 років зростає у вірі під духовною опікою францисканців.