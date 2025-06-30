Тернопільщина втратила захисника Богдана Трембу

29 червня у лікарні перестало битися серце нашого земляка, захисника України — Богдана Ігоровича Тремби. Герой отримав важке поранення ще у жовтні минулого року під час виконання бойового завдання на Запоріжжі. Відтоді він мужньо боровся за життя, проте 29 червня 2025 року його серце не витримало.

Богдан Тремба — справжній син України, який віддав найцінніше заради свободи та миру на рідній землі. Його мужність, відданість і жертовність назавжди залишаться в серцях тих, хто його знав і поважав.

Тернопільська громада глибоко сумує з приводу непоправної втрати та висловлює щирі співчуття родині, близьким, побратимам і всім, хто поділяє біль утрати.

Світла пам’ять Герою. Низький уклін. Вічна слава.