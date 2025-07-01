У Тернополі мешканцям пошкоджених квартир нададуть до 20 тисяч гривень допомоги

У Тернополі постраждалі від ракетної атаки мешканці отримають одноразову грошову допомогу від міської ради

На черговому засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради ухвалено рішення про надання одноразової грошової допомоги мешканцям громади, чиї квартири були пошкоджені внаслідок чергової ракетної атаки російської федерації. Мета — забезпечити додаткові гарантії соціального захисту тернополян, які постраждали внаслідок збройної агресії.

Розмір допомоги залежить від ступеня руйнувань житла:

20 000 грн — власникам квартир за адресами:

вул. Якима Яреми 9, 9-А, вул. Текстильна 38, вул. Лозовецька 44, 98;

вул. Якима Яреми 9, 9-А, вул. Текстильна 38, вул. Лозовецька 44, 98; 10 000 грн — власникам квартир за адресами:

вул. Текстильна 24-А, 24-Г, 24-Е, 34-А;

вул. Текстильна 24-А, 24-Г, 24-Е, 34-А; 5 000 грн — власникам квартир за адресами:

вул. Героїв Чорнобиля 3, вул. Текстильна 30-А, вул. Якима Яреми 8, 12, 16, вул. Леся Курбаса 5, 6, вул. Юрія Іллєнка 3-А, 3-В, вул. Володимира Великого 7, 17, вул. Київська 6.

Для отримання фінансової допомоги постраждалі власники квартир мають до 1 серпня 2025 року звернутися у відділ звернень Тернопільської міської ради (вул. Листопадова, 6) з письмовою заявою на ім’я міського голови. До заяви потрібно додати такі документи:

копію акту комісійного обстеження пошкодженого житла;

копію документа про право власності (витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно);

копії паспорта громадянина України та ІПН (ідентифікаційного коду);

номер банківського рахунку, відкритого на ім’я власника.

Важливо!

Ця допомога є додатковою до державної програми «єВідновлення», в межах якої також передбачена компенсація за пошкоджене або знищене житло. Подати заявку на участь у програмі можна через портал державних послуг «Дія», особисто у ЦНАПі або через нотаріуса.

Міська влада Тернополя продовжує працювати над підтримкою постраждалих та оперативним реагуванням на потреби мешканців у складний час.