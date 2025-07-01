Герой вдома: Микола Лейбюк із Тернопільщини повернувся з ворожого полону

30 червня 2025 року — пам’ятний день для Заводської громади. До рідного села Швайківці повернувся наш земляк, захисник України Микола Лейбюк, який тривалий час перебував у російському полоні.

Його звільнення стало можливим завдяки масштабному обміну, що відбувся 25 травня. Після звільнення Микола проходив курс реабілітації та медичного відновлення, а сьогодні — знову на рідній землі, серед своїх.

Родина, сусіди, односельці, представники громади зустрічали його зі сльозами радості, квітами та вдячністю.

Це — сила єдності громади, яка чекала, вірила й молилася.

Заводська територіальна громада розділяє радість із родиною воїна та вклоняється мужності наших захисників, які пройшли через пекло, але не втратили гідності.

Попереду — шлях до відновлення, і ми, як громада, маємо бути поруч — плечем підтримки, надійною опорою, родиною.

Слава Україні! Героям слава!