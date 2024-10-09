Жителі Шумської громади на колінах та зі сльозами на очах зустрічали 50-річного захисника України Віктора Грицюка, який віддав своє життя за свободу і незалежність нашої держави.

На площі Героїв Майдану у Шумську священники відправили панахиду за воїном, повідомляє міська рада. Траурна процесія рушила до його рідного села Тилявка. Вздовж дороги жителі громади стояли на колінах, вшановуючи пам’ять Героя.

Віктор Грицюк народився в селі Тилявка та з 2016 року став на захист України. Він виконував обов’язки командира гранатомета протитанкового взводу механізованого батальйону. Помер 1 жовтня 2024 року у лікарні м. Одеса внаслідок отриманих поранень під час бойових дій у Донецькій області.

Знайомі та рідні згадують Віктора як щирого патріота, дружелюбного та відданого Україні. Вічна пам’ять і слава нашому захиснику!

Чин поховання та віддання військових почестей відбудеться у четвер, 10 жовтня, об 11 годині у с. Тилявка. 10 жовтня 2024 року в Шумській громаді оголошено днем жалоби.