06:53 | 10.10.2024
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Набір до лав патрульної поліції Тернопільської області триває 

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Етапи відбору⠀

📝 Заявка на участь у конкурсі: заповнення анкети та надання необхідних документів.
🖥 Тестування: оцінка рівня логічного й аналітичного мислення та знання законодавства.
🚑 Медичне обстеження: медичний огляд з метою встановлення придатності кандидатів за станом фізичного та психічного здоров’я.
🏃🏻‍♂️ Перевірка рівня фізичної підготовки: вправи на силу та витривалість.
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👮🏻‍♂️ Співбесіда з поліцейською комісією.
Бажаємо успіхів🤝🏻
 
 
👉🏻Заповнюйте анкету тут: https://anketa.patrolpolice.gov.ua/

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