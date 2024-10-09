Набір до лав патрульної поліції Тернопільської області триває
Етапи відбору⠀
Заявка на участь у конкурсі: заповнення анкети та надання необхідних документів.
⠀
Тестування: оцінка рівня логічного й аналітичного мислення та знання законодавства.
⠀
Медичне обстеження: медичний огляд з метою встановлення придатності кандидатів за станом фізичного та психічного здоров’я.
⠀
Перевірка рівня фізичної підготовки: вправи на силу та витривалість.
⠀⠀
Співбесіда з поліцейською комісією.
Бажаємо успіхів
Заповнюйте анкету тут: https://anketa.patrolpolice.gov.ua/