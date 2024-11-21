23:48 | 21.11.2024
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Новини Тернополя 

У Тернополі патрульні виявили зниклу жінку

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Учора патрульні отримали повідомлення, що в одному з готелів міста громадянка, яка мала виселятися з приміщення, зачинилася в кімнаті та не реагує на звернення заявниці — власниці готелю.

Патрульні Марія Лобач та Ігор Барановський оперативно прибули на місце події, встановили контакт з жінкою, і після розмови вона відчинила двері. Під час перевірки документів з’ясувалося, що громадянка перебуває у розшуку як безвісти зникла.

Про цю подію патрульні повідомили родичів зниклої та доставили жінку до відділу поліції для з’ясування обставин.

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