У Тернополі патрульні виявили зниклу жінку

Учора патрульні отримали повідомлення, що в одному з готелів міста громадянка, яка мала виселятися з приміщення, зачинилася в кімнаті та не реагує на звернення заявниці — власниці готелю.



Патрульні Марія Лобач та Ігор Барановський оперативно прибули на місце події, встановили контакт з жінкою, і після розмови вона відчинила двері. Під час перевірки документів з’ясувалося, що громадянка перебуває у розшуку як безвісти зникла.



Про цю подію патрульні повідомили родичів зниклої та доставили жінку до відділу поліції для з’ясування обставин.

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