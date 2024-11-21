Стань частиною поліції Тернопільщини: триває набір на вакантні посади

Головне управління Національної поліції в Тернопільській області оголошує набір на вакантні посади середнього складу поліції:

слідчий – 2 вакансії – Тернопільське районне управління поліції та Чортківське районне управління поліції (конкурс №9581) – реєстрація анкет триває з 21.11.2024 до 02.12.2024.

дізнавач – 2 вакансії – Тернопільське районне управління поліції та Чортківське районне управління поліції (конкурс №9582) – реєстрація анкет триває з 22.11.2024 до 05.12.2024.

дільничний офіцер поліції – Тернопільське районне управління поліції та Чортківське районне управління поліції (конкурс №9583) – реєстрація анкет триває з 22.11.2024 до 07.12.2024.

Як подати заявку?

Просто перейдіть за посиланням https://nabir.np.gov.ua і оберіть відповідний номер конкурсу. Заповніть онлайн-анкету та надайте необхідні документи.

Для додаткової інформації звертайтесь за телефонами: 067-653-45-93, 067-653-77-28 або до найближчого територіального відділення поліції.

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