Місто Тернопіль: надзвичайники врятували жінку з-під вантажівки

21 листопада до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на вул. Василя Стуса у м. Тернопіль.

По прибуттю на місце події рятувальники встановили, що внаслідок ДТП вантажний автомобіль здійснив наїзд на пішохода.

Рятувальники провели стабілізацію автомобіля та відключення акумуляторної батареї. За допомогою пневмоінструменту виконано деблокування потерпілої, яку передали працівникам швидкої медичної допомоги.