Тернополянка стала жертвою афери

Понад 20 000 гривень – саме стільки втратила 20-річна жителька обласного центру продаючи товар в інтернеті. За даним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Потерпіла розповіла деталі події. На одного із сайтів оголошень вона розмістила публікацію про продаж мобільного телефону, аксесуарів та комплектуючих деталей до смартфона. Їй написав користувач на ім’я Михайло з пропозицією про купівлю. Сторони узгодили умови покупки та оплати після отримання товару.

Дівчина надіслала обумовлений товар адресату за допомогою служби доставки. Однак, коли посилка була в дорозі, отримувач відмовився від її отримання й вона повернулася в Тернопіль у відділення пошти.

Наступного дня дівчині зателефонував невідомий та представився працівником служби доставки. Шахрай увійшов в довіру до тернополянки та попросив повідомити код підтвердження, який надійшов заявниці на мобільний телефон. Як пояснив аферист, код був необхідний для здійснення доставки товару кур’єром. Дівчина без роздумів зробила, що її попросив псевдопрацівник й за лічені хвилини отримала сповіщення про отримання поверненої посилки невідомою особою.

Правоохоронці встановили, що дівчина сказавши код здійснила підтвердження переадресації отримувача. Тим самим тернополянка дозволила шахраєві отримати посилку.

Відомості про злочин слідчі Тернопільського РУП внесли в ЄРДР відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Працівники поліції закликають громадян не довіряти невідомим додзвонювачам, які представляються працівниками різних підприємств. Найкраще самому перевіряти отриману інформацію, телефонувати в службу підтримки.

Якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.