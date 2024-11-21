Лазерная шлифовка лица: лучшее время для процедуры

Фракционная лазерная шлифовка — популярная косметологическая аппаратная процедура, что помогает достичь невероятных результатов в борьбе за идеальный рельеф, тон и качество кожи лица. Благодаря инновационному подходу к лазерной терапии пациенты могут избавиться от пигментации, рубцов, шрамов и всех погрешностей на коже.

Не всегда пилинги или активные составы кремов помогают устранить эти несовершенства, но лазерная шлифовка максимально эффективна в этом вопросе.

На чем основан метод?

При лазерной терапии происходит контролируемое испарение верхнего слоя эпидермиса с прогреванием дермы, в которой активируются процессы синтеза коллагена и эластина. Эпидермис полностью обновляется, а плотность и тонус кожи улучшаются изнутри.

Идеальный период для лазерного омоложения

В клинике LaserOne квалифицированные врачи-косметологи рекомендуют проводить фракционное омоложение в осенне-зимний период или ранней весной. Несмотря на полную безопасность и безвредность современных лазеров, подбирать сезон для курса лазерной шлифовки — вынужденная мера с позиции заботы о вашей коже и создания максимально комфортных условий для ее восстановления.

Почему именно холодный период? Этому есть несколько объяснений:

активность ультрафиолетовых солнечных лучей в зимний сезон понижается, соответственно и влияние на кожу уменьшается;

в летний период кожа активно включает защитную функцию от всеми любимого устойчивого загара, активируя выработку меланина, что чревато гиперпигментацией после шлифовки;

зимой кожа лучше восстанавливается, отек после процедуры уходит быстрее, в то время как летом, лицо само по себе больше склонно к отечности из-за жары;

для полного курса процедур с интервалами между сеансами (иногда 1–2 месяца) летнего периода попросту не хватит для достижения поставленных целей в улучшении качества кожи.

Комфортные условия для восстановления кожи

Выбор сезона для лазерной шлифовки — это только часть условий, которые необходимо учесть при планировании процедуры. Соблюдение базовых рекомендаций помогут быстро и легко восстановить защитный слой эпидермиса.

Для этого нужно:

выделить пару недель для спокойной реабилитации без активных спортивных занятий, путешествий и важных встреч, ведь кожа будет еще не готова впечатлять окружающих эстетическим видом;

временно не использовать уходовую и декоративную косметику;

обязательно подобрать SPF-средство среди тех, что рекомендует врач;

избегать резкого переохлаждения и перегрева кожи в окружающей среде;

не посещать сауну, бассейн, баню;

контролировать питание и отказаться от алкоголя и курения, что напрямую влияет на заживление тканей.

Лазерная шлифовка — это целый бьюти ритуал, который прекрасен в своем результате если с первичной консультации и до последней недели реабилитации заботиться о себе в каждом дне!