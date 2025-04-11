Був спортсменом, прославляв своїми перемогами Тернопільщину, – Ангелом додому повертається молодий захисник Володимир Мандзюк

Нова страшна звістка з фронту сколихнула Микулинецьку громаду, повідомляють у селищній раді.

09 квітня 2025 року під час виконання оперативно- бойового завдання в районі населеного пункту Олексіївка,Сумської області, загинув наш земляк,житель селища Дружба , Тернопільського району,Тернопільської області Мандзюк Володимир Петрович,28.07.1997 року народження.

На військову службу Володимир був призваний восени 2024 року Теребовлянським РТЦК та СП

Ще зовсім недавно ми всі раділи успіхами Воїна. Мандзюк Володимир був сильною вольовою людиною,професійно займався боксом і у цьому досяг значних успіхів. Був учасником і переможцем багатьох обласних та міжнародних турнірів по боксу. Прославив своїми перемогами нашу громаду та Тернопільську область. Завжди був ввічливий та чуйний до оточуючих. Володимир не встиг створити сім’ю,бо захист Батьківщини,захист нашої незалежності,захист життя і спокій всіх нас став тим священним обов’язком за що віддав найдорожче-своє життя. Страшна війна забирає найкращих. Володимира завжди пам’ятатимуть добрим, щирим, завжди готовим прийти на допомогу, він був людиною з великим відчуттям справедливості ,справжнім патріотом України.

Висловлюємо щирі співчуття батькам, брату,родині, друзям та всім хто знав Володимира.Нехай пам’ять про його жертовність і відвагу залишиться в наших серцях назавжди.

Вічна пам’ять та низький уклін нашому Герою –Захиснику.

Орієнтовна зустріч в центрі селища Микулинці 12.04.2025 р. о 11:15

Чин похорону відбудеться в селищі Дружба 13.04.2025 р. о 14.00.