Тернопільська поліція розшукує небезпечного злочинця

Працівники Управління стратегічних розслідувань Тернопільської області розшукують уродженця Узбекистану Бекірова Шевкета Айдеровича 1985 року народження.

Чоловік підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, а саме у активній участі у заході політичного характеру, спрямованого на підтримку держави-агресора.

Поліцейські звертаються до громадян: якщо вам відомі будь-які відомості про можливе місцеперебування розшукуваного, телефонуйте за номерами: 097-915-61-41 або на спецлінію 102!