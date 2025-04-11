18:54 | 13.04.2025
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Тернопільська поліція розшукує небезпечного злочинця

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Працівники Управління стратегічних розслідувань Тернопільської області розшукують уродженця Узбекистану Бекірова Шевкета Айдеровича 1985 року народження.

Чоловік підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, а саме у активній участі у заході політичного характеру, спрямованого на підтримку держави-агресора.

Поліцейські звертаються до громадян: якщо вам відомі будь-які відомості про можливе місцеперебування розшукуваного, телефонуйте за номерами: 097-915-61-41 або на спецлінію 102!

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