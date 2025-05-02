Ректорка ЗУНУ – серед найбільш оплачуваних керівників українських вишів

За результатами аналізу декларацій керівників двадцяти найпопулярніших вищих навчальних закладів України, проведеного аналітичним порталом «Слово і діло», колишній ректор Національного університету «Львівська політехніка» Юрій Бобало очолив рейтинг за рівнем заробітної плати за 2024 рік.

Його офіційний дохід на посаді склав 1 мільйон 729,3 тисячі гривень, повідомляє “Комерсант український”. Юрій Бобало, який керував Львівською політехнікою з 2007 року до березня 2025 року, коли була обрана нова керівниця, отримав найвищу винагороду за працю серед усіх очільників провідних вишів. Варто зазначити, що Львівська політехніка посідає друге місце за популярністю серед абітурієнтів України.



Друге місце в рейтингу зарплат посів ректор Київської політехніки Анатолій Мельниченко, який обіймає цю посаду з липня 2024 року. Його річна зарплата склала 1 мільйон 657,3 тисячі гривень. При цьому КПІ знаходиться на четвертому місці в рейтингу популярності серед вступників.



Третю позицію за рівнем заробітної плати зайняв Вадим Ткачук – ректор Національного університету біоресурсів та природокористування України (11 місце за популярністю), з доходом 1 мільйон 368,3 тисячі гривень. Він обіймає цю посаду з червня 2024 року.



Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка і наш земляк з Бучача Володимир Бугров задекларував 1 мільйон 244 тисячі гривень річної зарплати. До речі, виш посідає третє місце за популярністю серед абітурієнтів.



Виконувач обов’язків ректора найпопулярнішого вищого навчального закладу України – Львівського національного університету імені Івана Франка – Володимир Мельник отримав 1 мільйон 236 тисяч гривень.



Виконувач обов’язків ректора Київського університету імені Бориса Грінченка (12 місце за популярністю) Олександр Турунцев задекларував річний дохід у розмірі 1 мільйон 202 тисячі гривень.



Керівники інших провідних вишів отримали такі річні зарплати:

Володимир Смоланка (Ужгородський національний університет, 16 місце) – 911,9 тисяч гривень;

Сергій Квіт (Національний університет “Києво-Могилянська академія”, 17 місце) – 907 тисяч гривень;

Тетяна Кагановська (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 10 місце) – 893,3 тисячі гривень;

Дмитро Лук’яненко (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 7 місце) – 868,4 тисячі гривень;

Ірина Вахович (Луцький національний технічний університет, 15 місце) – 861,5 тисяч гривень;

Оксана Десятнюк (Західноукраїнський національний університет у Тернополі, 19 місце) – 832,1 тисячі гривень;

Руслан Білоскурський (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 6 місце) – 776,7 тисяч гривень (на посаді з червня 2024 року);

Анатолій Мазаракі (Державний торговельно-економічний університет у Києві, 5 місце) – 730,6 тисяч гривень;

Ігор Цепенда (в.о. ректора Прикарпатського національного університету в Івано-Франківську, 8 місце) – 715,3 тисяч гривень;

Ксенія Семенова (в.о. ректора Київського авіаційного університету, колишній НАУ, 9 місце) – 653,8 тисячі гривень;

Олег Тодощак (Одеська юридична академія, 20 місце) – 633,1 тисячі гривень;

Анатолій Цьось (в.о. ректора Волинського національного університету, 13 місце) – 627,1 тисяч гривень;

Сергій Оковитий (Дніпровський національний університет, 18 місце) – 615,2 тисяч гривень;

Віктор Андрущенко (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 14 місце) – 560,5 тисяч гривень.