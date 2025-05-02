На Тернопільщині травмувався мотоцикліст

Двадцятирічного мотоцикліста бригада екстреної медичної допомоги з переломом та тілесними ушкодженнями госпіталізувала до травматологічного відділення. Хлопець потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.



Аварія трапилася 1 травня близько 9:50 у Кременці. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група місцевого райвідділу поліції. У ході перевірки стало відомо, що потерпілий, керуючи мотоциклом Musstang MT150-B, та виконуючи маневр обгону, допустив зіткнення з Opel Astra, який їхав у попутному напрямку.



Транспортні засоби помістили на арештмайданчик, а у водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Причини ДТП встановлять слідчі поліції.





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