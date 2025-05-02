Ще одне СТО біля парку? У Тернополі знову віддають зелену зону під забудову

У Тернополі знову заговорили про забудову зелених зон — цього разу йдеться про ділянку біля парку «Національного Відродження». На засіданні виконкому 30 квітня дві земельні ділянки включили до переліку інвестиційно привабливих об’єктів. Проте одна з них — площею 3 500 м² на вул. 15 Квітня — викликає занепокоєння: тут планують звести об’єкт придорожнього сервісу з торгово-складськими приміщеннями. Фактично — ще одну автомайстерню чи СТО.

Місце розташування ділянки — між мікрорайонами «Сонячний» і «Східний», прямо біля парку, який і без того межує з автомийкою, магазинами автозапчастин і потоком транспорту. Тернополяни неодноразово скаржилися на ущільнення забудови навколо парків, але міська влада, схоже, має інші пріоритети.

Інша ділянка — на вул. Микулинецькій, 111а (844 м²), де раніше було управління рибохорони. Тут, навпаки, планують збудувати амбулаторію сімейної медицини, що виглядає більш суспільно значущим проєктом.

В обох випадках місто шукає інвесторів через конкурс, який має оголосити КП «Тернопільбудінвестзамовник». Дозвіл на забудову надаватиме виконком після визначення переможця.

Чи справді ще одне СТО — це те, чого зараз потребує парк? І чому під «інвестиційно привабливим об’єктом» знову мається на увазі будівництво біля зелених зон?

За інф. Захід