Подяка кожному, хто не пройшов повз: петиція на честь Василя Мочули зібрала підписи

Петиція щодо вшанування пам’яті загиблого воїна Василя Мочули офіційно закрита. Про це повідомила Олена Мочула:

«У нас ще є можливість для резервних голосів — дякуючи Вам, завдяки саме вам ми маємо цей шанс.

Це заслуга кожного, хто не пройшов повз нашої біди, кожного хто почув, зупинився, підтримав.

Батька нам не повернути, але завдяки вашій підтримці і допомозі пам’ять про нього буде жити завжди.

Він був надзвичайно доброю, чуйною, щирою та світлою людиною — і це світло пам’яті про нього ми будемо нести до кінця свого життя, передаючи усім поколінням.

Батько заплатив найдорожчу ціну — власне життя за нас, за побратимів, яких врятував, за вільну Україну.

«Немає більшої любові від тієї, коли життя своє кладуть за своїх друзів».

Ці слова написані зі сльозами на очах. Важко підібрати правильні фрази, бо за ними стоїть біль, якого не передати словами.

Ми хочемо подякувати усім, хто відгукнувся на наше горе, хто підписав, хто поширив, хто нас підтримував увесь цей складний час.

Усі ви зробили для нашої сім’ї набагато більше, ніж ви думаєте.

Дякуємо Вам усім.

Цінуйте своїх рідних і близьких, бережіть їх, а головне — пам’ятайте: Герої не вмирають!

Нехай ваші родини ніколи не пізнають такого горя, і хай більше ніхто не проливає таких сліз, які пролила наша сім’я.

З великою вдячністю та повагою — сім’я Василя Мочули.»

Нагадаємо, 13 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання загинув уродженець села Чернихівці Збаразької громади Василь Мочула, 1971 року народження. Воїн захищав Україну з травня 2022 року. Із перших днів повномасштабної війни Василь разом із сином Максимом став на захист рідної землі. Він не вагався, не шукав легших шляхів — лише вперед, лише боротьба за майбутнє своїх дітей, за спокій і незалежність нашої країни.

Служив командиром відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів. Проживав разом із родиною у селі Шляхтинці, але останню шану йому віддали на малій батьківщині — в Чернихівцях. 18 лютого Василя поховали на Микулинецькому цвинтарі, на «Пантеоні Героїв».

Його подвиг назавжди залишиться в серцях тих, хто його знав, і кожного, хто розуміє ціну свободи, за яку він заплатив власним життям.