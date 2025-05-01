За незалежність України загинув молодий Герой Олександр Аврамчук з Тернопільщини

І знову сумні вісті надійшли у наш край з поля бою, де наші мужні захисники та захисниці дають гідну відсіч ворогу, на жаль ціною власного життя…

Дргуий відділ Чортківського РТЦК та СП повідомляє, що відданий Військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов`язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність поблизу н.п. Шевченко Донецької області під час виконання бойового завдання 19 квітня 2025 року загинув АВРАМЧУК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ, 1996 року народження, житель села Констанція Борщівської громади.

Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини, нехай добрий, світлий спомин про Олександра стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам`яті рідних, друзів, бойових побратимів, усіх хто знав його, любив і шанував. В цю гірку мить поділяємо горе сім`ї та схиляємо голову в глибокій скорботі.

Вічна пам’ять і слава Українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!

Хай Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!