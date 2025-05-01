62-річний убивця з Херсонщини продавав на Тернопільщині гранати

Оперативники сектору кримінальної поліції спільно зі слідчими Підволочиського відділення поліції затримали уродженця Херсонської області, який торгував вибухонебезпечними предметами. Чоловікові уже оголосили про підозру за частиною 1 статті 263 (придбання, носіння, зберігання, збут вогнепальної зброї та боєприпасів без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.



Ще на початку квітня поліцейські отримали інформацію про те, що один із жителів району реалізовує вибухонебезпечні предмети. Під час продажу гранат, фігуранта затримали відповідно до статті 208 Кодексу України про адміністративні правопорушення.



У ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний у 2024 році звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за умисне вбивство, та повернувся до Херсону. Саме тоді він знайшов, як стверджує, мисливську рушницю, дві гранати – Ф-1 і РГН, а також набої.



Оскільки територія була під окупацією росіян, переїхав на Тернопільщину, а саме в одне із сіл Скориківської громади. Знайдені заборонені предмети вирішив продати жителям Тернопільської області. Покупців шукав методом “сарафанного радіо”.



Наразі фігуранту оголосили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.



За скоєне 62-річному жителю Херсонщини загрожує до семи років позбавлення волі. Окрім цього фігурант підозрюється у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ст. 395 КК України, тобто самовільне залишення особою місця проживання з метою ухилення від адміністративного нагляду. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.







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