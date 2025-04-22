Хвилина мовчання на честь Ігоря ФЕДОРЧАКА

Музика була його життям, а Україна – покликанням. 29-річний Ігор ФЕДОРЧАК загинув 25 січня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу Вербового на Запоріжжі.



Талановитий гітарист, який за три роки опанував шестирічну програму музичної школи, викладач, учасник “Оркестри Волі”, автор власних пісень – він мріяв про новий музичний колектив після Перемоги.



Ігор вільно спілкувався польською та англійською, за що отримав позивний “Дипломат”. Після навчання саперній справі за кордоном повернувся захищати рідну землю.



“Відповідальний, товариський, талановитий, щирий”, – згадують його друзі та колеги. Він грав на кобзі, контрабасі, гітарі, писав музику і мріяв про майбутнє.



За особисту мужність удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.



У глибокій скорботі залишились батьки – Володимира Василівна та Віктор Йосифович.

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