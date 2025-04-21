За кожного з нас загинув захисник Андрій Кузь з Тернопільщини

Збаражчина вчергове втратила земляка: 17 квітня, виконуючи бойове завдання, поблизу населеного пункту Новомихайлівка Лиманського району на Донеччині загинув збаражанин Андрій Кузь, 1996 р.н. Повідомляє міський голова Роман Полікровський.

🇺🇦🙏Воїн служив за контрактом у штурмовому спеціалізованому батальйоні.

💔😢Щиро співчуваємо рідним та близьким. Розділяємо біль втрати. Нехай Всемилостивий Господь допоможе пережити це велике горе.

🇺🇦😢🚔Зустріч траурного кортежу відбудеться завтра, 22 квітня.

🇺🇦❗🚔Колона буде рухатись за таким маршрутом:

с.Чернихівці, Збараж, рідна оселя захисника по вул.Сонячна,1, де відбудеться панахида,

Сквер Героїв -13 год. 30 хв.- спільна молитва, церква Успіння Пресвятої Богородиці, де о 20 год. відбудеться парастас.

🇺🇦✝️🙏Чин похорону – наступного дня – 23 квітня об 11 годині, поховання відбудеться на цвинтарі селища цукрозаводу.

🇺🇦💔Просимо прийти і гідно вшанувати Героя, який віддав своє молоде життя за свободу нашої Батьківщини.

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